محافظ أسيوط يبحث دعم الأسر المنتجة والمشاركة بمعارض القاهرة (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

عقد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الجمعيات الأهلية والأسر المنتجة بالمحافظة، لبحث آليات المشاركة في معرضين بالقاهرة خلال الشهر الجاري، ضمن خطة المحافظة لتسويق منتجات الحرفيين وفتح منافذ جديدة لعرضها على مستوى الجمهورية.

حضر الاجتماع الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس أبو العيون عرفات مدير عام ري أسيوط، والدكتورة ياسمين الكحكي عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الجهات الداعمة للمشروعات الصغيرة.

وخلال الاجتماع، وجّه المحافظ بتخصيص مساحة مميزة لعرض منتجات خان الخليلي ومنتجات التِلّي الأسيوطي التي تشتهر بها محافظة أسيوط، مؤكدًا أهمية إبراز الحرف التراثية والهوية الثقافية للمحافظة داخل هذه المعارض.

وأشار اللواء أبو النصر إلى أن المحافظة تعمل على توسيع منافذ التسويق أمام الأسر المنتجة، حيث تم الانتهاء من تجهيز منفذ دائم أسفل كوبري فيصل بمدينة أسيوط لعرض وبيع منتجات الجمعيات بأسعار مناسبة، ضمن خطة متكاملة لدعم الاقتصاد المحلي.

وأضاف المحافظ أنه سيتم تخصيص معرض دائم آخر بمقر جهاز تنمية المشروعات الجديد بجوار ديوان عام المحافظة، ليكون مركزًا مستمرًا لعرض منتجات الأسر المنتجة والحرفيين على مدار العام.

وشدد المحافظ على أن الهدف من إنشاء هذه المعارض لا يقتصر على الربح، بل يركز على تشغيل الشباب ودعم أصحاب الحرف الصغيرة، موضحًا أن المحافظة قررت إعفاء العارضين من رسوم الباكيات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تشغيل منفذ كوبري فيصل، دعمًا لهم في بداية نشاطهم.

وأكد أن هذه الخطوات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين الأسر المنتجة وتوفير فرص عمل للشباب، ودعم المشروعات الصغيرة التي تسهم في تحسين الدخل وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.