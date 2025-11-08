الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

حصل "مصراوي" على أسماء ضحايا ومصابي حادث التصادم المروع بين 3 سيارات بالطريق الساحلي الدولي "45" شرقي الإسكندرية، والذي أدى إلى مصرع اثنين من أسرة واحدة وإصابة 3 آخرين.

أسفر الحادث عن مصرع الطفلة "جويرية محمد جابر" 12 عاما، ووالدها "محمد جابر محمود" 50 عاما.

كما أصيب كل من: "عماد السيد إبراهيم، 51 عاما"، "هند فرج حسن، 35 عامًا"، والطفل "فارس محمد جابر" 11 عاما، بكسور متعددة بعموم الجسم، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد وقوع حادث تصادم بطريق 45 الدولي في منطقة حوض 6 كفر الدوار، ووجود ضحايا ومصابين.

وانتقل ضابط الشرطة والمرور رفقة 6 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص تصادم 3 سيارات بالطريق المشار إليه، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين.

وجرى نقل الجثتين إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى إزاحة السيارات من موقع الحادث، وإعادة تسيير حركة المرور بالطريق الدولي.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.