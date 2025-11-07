محافظ سوهاج يتفقد مستشفى دار السلام المركزي ويُحيل طاقم طبي للتحقيق

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أجرى اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، زيارة تفقدية إلى مستشفى دار السلام المركزي، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وسير العمل داخل المستشفى.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ أقسام الاستقبال والطوارئ، وعددًا من العيادات، ووجّه بضرورة تواجد الطاقم الطبي في مواقع عملهم على مدار الساعة، ومتابعة الحالات أولًا بأول، كما أمر بإحالة الطاقم الطبي المتغيب عن العمل إلى التحقيق الفوري، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تقصير في أداء الخدمة للمواطنين.

وعقب جولته بالمستشفى، تفقد المحافظ موقف سيارات دار السلام، لمتابعة انتظام حركة النقل والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، واستمع إلى عدد من المواطنين حول مستوى الخدمات المقدمة لهم، موجها بسرعة بحث وحل الشكاوى التي تم عرضها خلال الجولة.

وأكد محافظ سوهاج أن جولاته الميدانية تأتي في إطار حرصه على المتابعة المستمرة لمستوى الأداء داخل القطاعات الخدمية، والتأكد من انضباط العمل وتقديم أفضل خدمة للمواطن.