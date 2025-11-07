بالأسماء.. 5 مصابين في حادث تصادم على طريق المحمودية بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 5 أشخاص اليوم الجمعة، في حادث تصادم بين توكتوك وتروسيكل على طريق "دسيا – المحمودية"، أمام قرية عرفان بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة: أحمد محمد عبد القادر، 36 عامًا، يوسف إبراهيم محمد الشيخ، 12 عامًا، فريد شوقي حامد، 20 عامًا، ممدوح محمد ممدوح شكر، 12 عامًا، يوسف محمد عبد السلام شكر، 12 عامًا، وجميعهم من أبناء مركز المحمودية.

ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مستشفى المحمودية المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.