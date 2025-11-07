ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب ميكروباص بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أُصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي أمام مصنع "توشيبا" بعد كوبري قليوب بمحافظة القليوبية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين، ورفع آثار الحادث من الطريق وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، وتحرير محضر بالواقعة.

وبحسب المعاينة الأولية، أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، وهم:

1- حسين أحمد حسين، 36 عامًا، من طوخ – اشتباه كسر بالقدم.

2- محمد أحمد محمد، 25 عامًا، من قليوب – جرح قطعي بالجبين بطول 10 سم.

3- تغريد إبراهيم عامر، 50 عامًا، من ناي – كدمات متفرقة بالجسم.

4- نجلاء عامر محمود، 48 عامًا، من ناي – كدمات متفرقة بالجسم.

5- هدى محمد محمد، 50 عامًا، من ناي – كدمات متفرقة بالجسم.

6- رانيا محمد محمد، 35 عامًا، من ناي – اشتباه كسر بالقدم.

وجرى وضع عدد من المصابين تحت الملاحظة الطبية لحين استقرار حالتهم الصحية.

وتواصل الأجهزة الأمنية وإدارة المرور بالقليوبية جهودها للوقوف على ملابسات وظروف الحادث، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة التي تباشر التحقيق.