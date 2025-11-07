الشرقية تستجيب لـ2636 شكوى خلال أكتوبر بنسبة إنجاز 96%

الشرقية - ياسمين عزت:

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، نجاح فريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في الاستجابة لـ2636 شكوى وطلبًا من المواطنين خلال شهر أكتوبر، بنسبة إنجاز بلغت 96%، إلى جانب التعامل الفوري مع 28 شكوى واردة من خلال مبادرة "صوتك مسموع" التابعة لوزارة التنمية المحلية، بنسبة إنجاز 100%.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من فريق المنظومة بالمحافظة، مؤكدًا حرصهم على التواصل الدائم مع المواطنين والاستماع لشكاواهم والعمل على حلها بجدية وسرعة، وفق آليات دقيقة للفحص والمتابعة قبل إحالة الشكاوى للجهات المختصة للتنفيذ.

وأشار المحافظ إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية تمثل جسرًا فعالًا للتواصل بين المواطن والمسؤول، وتجسّد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز آليات الاستجابة للمواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق رضا المواطنين.

ومن جانبه، أوضح وليد عبد الحميد، مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية بالمحافظة، أن هناك قنوات متعددة متاحة على مدار الساعة لاستقبال الشكاوى، وتشمل:

الموقع الإلكتروني للمنظومة: www.shakwa.eg

الخط الساخن: 16528

تطبيق "في خدمتك" على Android و iOS

البريد الإلكتروني: اضغط هنا

الرقم الأرضي للمحافظة: (055-2333391) – بثلاثة خطوط

الفاكس: (055-2369134)

الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية على فيسبوك: اضغط هنا

رقم الواتس آب الرسمي لتلقي الشكاوى مدعومة بالصور: 01270664666

وفي ختام تصريحه، أكد محافظ الشرقية أن المحافظة لا تغفل أي صوت للمواطن، وتعمل من خلال منظومة دقيقة تضمن الشفافية والمتابعة المستمرة، وحل المشكلات من جذورها، بما يعزز ثقة المواطنين في الأداء الحكومي.