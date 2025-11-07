إعلان

افتتاح مسجدين بعد أعمال التجديد والإحلال ببني سويف (صور)

كتب : حمدي سليمان

02:42 م 07/11/2025

افتتاح مسجد ببني سويف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بني سويف - حمدي سليمان:

افتتح رئيسا مركزي بني سويف وإهناسيا، مسجدَي منهرو والزرابي بعد أعمال الإحلال والتجديد، وذلك نيابةً عن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ضمن خطة وزارة الأوقاف لتطوير ورفع كفاءة المساجد بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية لإعمار بيوت الله.

ففي مركز إهناسيا، افتتح أحمد توفيق، رئيس المركز، مسجد التقوى بقرية منهرو التابعة لمجلس قروي العواونة، بعد إحلاله وتجديده على مساحة 325 مترًا مربعًا، بتكلفة بلغت 4.5 ملايين جنيه بالجهود الذاتية.

أما في مركز بني سويف، فجرى افتتاح مسجد الحاج وهبة حميدة بقرية الزرابي بعد صيانته وترميمه ورفع كفاءته، على مساحة 500 متر مربع وبتكلفة مليون جنيه بالجهود الذاتية أيضًا، وذلك بحضور قيادات الوحدة المحلية، ومفتشي إدارة الأوقاف، وجموع المواطنين من أهالي القرية.

1000666267

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

افتتاح مسجدين بعد أعمال التجديد والإحلال افتتاح مسجدين ببني سويف مسجدي منهرو والزرابي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"غيبوبة ونزيف حاد".. ننشر التقرير الطبي لإصابات المطرب إسماعيل الليثي (صور)
- 20 صورة من جنازة والد محمد رمضان وغياب كبير لنجوم الفن
مشاهد من تصويت المصريين في الخارج بانتخابات مجلس النواب 2025 -صور وفيديو