افتتاح مسجدين بعد أعمال التجديد والإحلال ببني سويف (صور)

بني سويف - حمدي سليمان:

افتتح رئيسا مركزي بني سويف وإهناسيا، مسجدَي منهرو والزرابي بعد أعمال الإحلال والتجديد، وذلك نيابةً عن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ضمن خطة وزارة الأوقاف لتطوير ورفع كفاءة المساجد بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية لإعمار بيوت الله.

ففي مركز إهناسيا، افتتح أحمد توفيق، رئيس المركز، مسجد التقوى بقرية منهرو التابعة لمجلس قروي العواونة، بعد إحلاله وتجديده على مساحة 325 مترًا مربعًا، بتكلفة بلغت 4.5 ملايين جنيه بالجهود الذاتية.

أما في مركز بني سويف، فجرى افتتاح مسجد الحاج وهبة حميدة بقرية الزرابي بعد صيانته وترميمه ورفع كفاءته، على مساحة 500 متر مربع وبتكلفة مليون جنيه بالجهود الذاتية أيضًا، وذلك بحضور قيادات الوحدة المحلية، ومفتشي إدارة الأوقاف، وجموع المواطنين من أهالي القرية.