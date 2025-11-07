السيطرة على حريق داخل مخزن ملابس بحي العامرية في الإسكندرية (صور)

بعد إصابة المطرب إسماعيل الليثي.. التصريح بدفن 4 متوفين في حادث المنيا

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق هائل اندلع اليوم الجمعة بمخزن ملابس تابع لأحد مصانع النسيج في منطقة مساكن الناصرية بحي العامرية، ما أسفر عن إصابة عامل باختناق.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب الحريق بالمخزن المشار إليه. وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية برفقة 5 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وأوضحت المعاينة أن الحريق أسفر عن خسائر مادية، بينما تم السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، وتم تقديم الإسعافات الأولية للعامل المصاب.

وجّه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع، ومراجعة اشتراطات السلامة والحماية المدنية في المصانع والمخازن بالمنطقة.