‬"رحل وهو ساجد".. وفاة مهندس من المنوفية أثناء صلاة الفجر

المنوفية - أحمد الباهي:

خيمت حالة من الحزن بين أهالي قرية فيشا الصغرى التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، عقب وفاة المهندس عاطف شفيق عباس، خلال أدائه صلاة الفجر داخل أحد المساجد بالتجمع الخامس بالقاهرة، حيث سجد لله ولم يرفع رأسه بعدها، وسط حالة من الدهشة بين المصلين.

وحاول عدد من المصلين تقديم الإسعافات الأولية له، ثم جرى نقله إلى أحد المستشفيات القريبة، إلا أن الفريق الطبي أكد وفاته.

وقال ضياء عباس، ابن عم المتوفى، إن الراحل كان معروفًا بين أهل قريته بحسن الخلق والتواضع، مضيفًا أنه كان دائم الابتسامة، ويحرص على صلاة الجماعة، ويشارك أهل قريته في المناسبات المختلفة، ويسعى لقضاء حوائج الناس دون انتظار مقابل.

وأشار إلى أن رحيله بهذه الصورة ترك أثرًا كبيرًا بين أهالي القرية، الذين أجمعوا على أنه كان صاحب سيرة طيبة وعلاقات إنسانية خالصة.

وسادت حالة من الحزن العميق بين أهالي القرية عقب انتشار الخبر، ومن المقرر تشييع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير بمقابر القرية عقب صلاة العصر اليوم الجمعة.