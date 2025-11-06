مصرع شاب دهسه قطار في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

لقي شاب يبلغ من العمر 19 عامًا مصرعه، مساء اليوم الخميس، بعد أن صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان قرية أشمنت بمركز ناصر، شمال محافظة بني سويف.

وكانت مديرية أمن بني سويف قد تلقت إخطارًا بالحادث، وتبين من المعاينة أن الشاب حاول عبور شريط السكة الحديد على الرغم من إغلاق بوابة المزلقان وتشغيل الأجراس والإشارات الضوئية، مما أدى إلى اصطدامه بالقطار ووفاته في الحال.

تم نقل جثة الشاب، ويدعى "حسن.م.ط"، إلى مستشفى ناصر المركزي، وحُرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق متابعة الإجراءات.