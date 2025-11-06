الشرقية -ياسمين عزت :



تواصل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية تنفيذ فعاليات المشروع القومي للكرة النسائية تحت شعار «ألف بنت... ألف حلم» بمركز شباب أبو حماد، في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لدعم المرأة المصرية وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة بين الفتيات.



وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الدور الحيوي الذي تقوم به المديرية في تنمية مهارات الشباب والفتيات، وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية في الأنشطة الرياضية والثقافية، مشيرًا إلى أهمية الرياضة في تعزيز الصحة النفسية والجسدية وتوفير بيئة داعمة للتطور الشخصي والاجتماعي.



من جانبه أوضح الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أن المشروع يأتي تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة الهادفة إلى تمكين الفتيات رياضيًا وتحقيق المساواة من خلال توفير بيئة آمنة وداعمة للممارسة، والعمل على تغيير الصورة النمطية تجاه مشاركة المرأة في الرياضة.



وأضاف عبد العظيم، أن تدريبات المشروع تُقام تحت إشراف نخبة من المدربين المتخصصين في كرة القدم النسائية، مع توفير جميع الأدوات والمستلزمات الرياضية لضمان أفضل إعداد للاعبات، بما يسهم في اكتشاف جيل جديد من الموهوبات القادرات على تمثيل مصر في البطولات المحلية والدولية.