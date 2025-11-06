الشرقية تُطلق مشروعًا قوميًا لاكتشاف جيل جديد من نجمات كرة القدم النسائية

صورة عفوية.. سر الرحلة التي قام بها "رشاد" وزوجته من قنا للمتحف المصري

شلل مروري في المنوفية.. تصادم سيارتين ملاكي على طريق قويسنا -صور

الدقهلية ـ رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عيادة ابن لقمان للتأمين الصحي بمدينة المنصورة، لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتأكد من انتظام سير العمل داخل المنشآت الطبية التابعة للتأمين الصحي.

وشدد مرزوق، على ضرورة حُسن استقبال المرضى والمترددين على العيادة، والعمل على سرعة تلبية احتياجاتهم الصحية والعلاجية، مع التأكيد على توفير كافة أنواع العلاج والمستلزمات الطبية اللازمة، وسرعة استكمال أي نواقص على الفور بالتنسيق مع مديرية التأمين الصحي.

وخلال جولته داخل العيادة، تفقد المحافظ العيادات التخصصية والصيدلية، واطمأن على توافر الأدوية وصرفها للمستحقين بسهولة ويسر، مشددا على المراجعة الدائمة للأدوية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التأمين الصحي وتقديم خدمة طبية لائقة لكافة المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم.

والتقى محافظ الدقهلية، المواطنين واستمع إليهم الذين أبدوا ملاحظاتهم حول مستوى الخدمة، وأكد لهم حرصه الدائم على المتابعة الشخصية لكل ما يتعلق باحتياجاتهم الصحية، مشيرًا إلى أن جولاته الميدانية تستهدف تحسين الأداء وتذليل أي معوقات تواجه تقديم الخدمة الطبية.

وأكد مرزوق، خلال جولته بالعيادة على ضرورة المتابعة اليومية من جانب الدكتور محمد رياض مدير التأمين الصحي بالمحافظة، من خلال المرور الميداني المستمر على العيادات والوحدات التابعة، لضمان تقديم الرعاية الطبية بالمستوى اللائق الذي يستحقه أبناء محافظة الدقهلية.