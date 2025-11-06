تسرب مياه الصرف بقرية بيت داود فى سوهاج.. والشركة تتدخل -صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهدت قرية بيت داود التابعة لمركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج، صباح اليوم الخميس، تسرب مياه الصرف الصحي بأحد شوارع القرية، ما أثار استياء الأهالي ومخاوفهم من انتشار المياه بالمناطق المجاورة.

وانتقلت فرق الطوارئ التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج إلى موقع الواقعة، للتعامل مع الموقف واحتواء آثاره.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه في تمام الساعة التاسعة صباحًا تم رصد تسرب لمياه الصرف بقرية بيت داود، وتبين من الفحص أن السبب يعود إلى كسر بأحد خطوط طرد الصرف الصحي بقطر 900 مم (GRP) المار بالمنطقة، والذي لا يزال تحت التجارب التشغيلية من قبل شركة المقاولات المصرية وتحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ولم يتم بعد تسليمه أو دخوله في نطاق إشراف الشركة.

وأكدت الشركة عدم مسئوليتها عن الواقعة من قريب أو بعيد، نظرًا لكون الخط محل الواقعة لم يسلّم رسميًا للشركة.

وأضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بإشراف المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس الشركة، أنه تعاونًا في احتواء الموقف، تم الدفع بعدد من سيارات الكسح والمعدات الهندسية التابعة للشركة لشفط تجمعات المياه الناتجة عن الكسر، وسرعة السيطرة عليها حفاظًا على السلامة العامة والبيئة المحيطة، مشيرة إلى أنها ستُحمل الشركة المنفذة جميع التكاليف الخاصة بمعالجة الآثار الناتجة عن التسرب.

كما ناشدت الشركة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة توجيه الشركة المنفذة لاتخاذ اللازم نحو إصلاح الخط ومعالجة أسباب تكرار الأعطال به خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت الشركة استمرار تواجد الفرق الفنية والمعدات الهندسية بموقع الحدث حتى الانتهاء من التعامل الكامل مع الموقف وضمان عودة الأمور إلى طبيعتها بالمنطقة.