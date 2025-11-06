القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشف مصدر أمني بالقليوبية، تفاصيل جديدة حول الحادث المأساوي الذي وقع في منطقة بيجام التابعة لمدينة شبرا الخيمة، وأسفر عن وفاة أسرة كاملة تتكون من: أم وجدة وأربعة أطفال، بينهم طفل من ذوي الهمم، جراء حريق ضخم اندلع في شقتهم بالطابق السابع بشارع عزيز المصري.

وأفاد المصدر، بأن التحريات الأولية أظهرت أن الضحايا كانوا نائمين عند اندلاع الحريق، ما أدى إلى اختناقهم نتيجة امتلاء الشقة بالدخان الكثيف قبل أن تلتهم النيران باب الشقة، الأمر الذي منعهم من الخروج أو تلقي المساعدة في الوقت المناسب.

من جهتها، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي أجزاء العقار والمباني المجاورة، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتواصل جهات التحقيق معاينة موقع الحادث، حيث كلفت النيابة العامة فريقًا من الطب الشرعي لتشريح الجثامين وتحديد سبب الوفاة، كما طلبت تحريات الشرطة للوقوف على ملابسات الحريق وأسبابه.

