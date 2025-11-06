إعلان

كواليس اللحظات الأخيرة.. مصدر أمني يكشف سر مصرع أسرة كاملة في حريق شبرا الخيمة

كتب : أسامة عبدالرحمن

01:33 م 06/11/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حريق شبرا الخيمة
  • عرض 3 صورة
    حريق شبرا الخيمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشف مصدر أمني بالقليوبية، تفاصيل جديدة حول الحادث المأساوي الذي وقع في منطقة بيجام التابعة لمدينة شبرا الخيمة، وأسفر عن وفاة أسرة كاملة تتكون من: أم وجدة وأربعة أطفال، بينهم طفل من ذوي الهمم، جراء حريق ضخم اندلع في شقتهم بالطابق السابع بشارع عزيز المصري.

وأفاد المصدر، بأن التحريات الأولية أظهرت أن الضحايا كانوا نائمين عند اندلاع الحريق، ما أدى إلى اختناقهم نتيجة امتلاء الشقة بالدخان الكثيف قبل أن تلتهم النيران باب الشقة، الأمر الذي منعهم من الخروج أو تلقي المساعدة في الوقت المناسب.

من جهتها، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي أجزاء العقار والمباني المجاورة، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتواصل جهات التحقيق معاينة موقع الحادث، حيث كلفت النيابة العامة فريقًا من الطب الشرعي لتشريح الجثامين وتحديد سبب الوفاة، كما طلبت تحريات الشرطة للوقوف على ملابسات الحريق وأسبابه.

اقرأ أيضًا:

اندلاع حريق داخل شقة سكنية بشبرا الخيمة

الأم ماتت في أحضان أطفالها.. مصرع أسرة من 6 أفراد في حريق مروع بالقليوبية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق شبرا الخيمة القليوبية منطقة بيجام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تقلبات جوية.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المقبلة
سعر الذهب اليوم في مصر يقفز للمرة الثانية بمنتصف التعاملات
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة
شاهد مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري
إسرائيل تعلن المنطقة الحدودية مع مصر "منطقة عسكرية مغلقة"
الدولار يعكس اتجاهه الصعودي وينخفض مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
السحر لمن يقترب من الملك.. لقاء توت عنخ آمون في المتحف المصري الكبير (قصة مصوّرة)