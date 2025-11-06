القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



نشب حريق مروع داخل شقة سكنية بمنطقة بيجام بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، أسفر عن مصرع أسرة كاملة مكونة من: أم وجدة وأربعة أطفال، نتيجة الاختناق بالدخان الكثيف، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى ناصر العام، وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقى اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة بيجام التابعة لحي شرق شبرا الخيمة.



وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، ونجحت القوات في السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.



وتبين من المعاينة الأولية، أن النيران التهمت محتويات الشقة بالكامل، وأسفرت عن وفاة الأم وأطفالها الأربعة ووالدة الأم، متأثرين بالاختناق جراء تصاعد الأدخنة الكثيفة.



وانتقل إلى موقع الحادث قيادات أمن القليوبية ومسؤولو حي شرق شبرا الخيمة، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار حفاظًا على سلامة المواطنين وتنظيم حركة المرور.



ويُجري فريق من المعمل الجنائي حاليًا معاينة دقيقة لموقع الحريق لبيان أسباب اندلاعه وملابساته، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين وبيان سبب الوفاة.