أسوان - إيهاب عمران:

كرم اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الطالب زياد خميس رشدي، بالصف الثالث الإعدادي بمعهد الكرنك بالكلح غرب إدفو، لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة القرآن الكريم للمرحلة الإعدادية.

وقدّم المحافظ للطالب المتميز درع المحافظة، وشهادة تقدير، ومكافأة مالية قيمة ومجزية.

عبَّر اللواء كمال عن سعادته البالغة بفوز زياد خميس وتصدره قائمة المتسابقين، مؤكدًا أنه يمثل نموذجًا مشرفًا يُحتذى به لأبناء المحافظة.

وشدد المحافظ على اهتمامه بتكريم الطالب لكونه مجتهدًا ومتميزًا ساهم في رفع اسم أسوان عاليًا على مستوى الجمهورية في مسابقة حفظ كتاب الله عز وجل، كما قدَّم الشكر والتقدير لأسرة الطالب على دعمها وتشجيعها له لتعليم ابنهم صحيح الدين، لينال هذا الشرف الرفيع.

من جانبه، أعرب والد الطالب زياد خميس عن شكره لمحافظ أسوان على هذا التكريم الذي يعتبرونه "وسامًا على صدورهم"، مؤكدًا أن هذه اللفتة الإنسانية تُعد حافزًا لابنه لاستكمال رحلة التميز والتفوق العلمي.

أوضح الدكتور سيد حسن، مدير منطقة أسوان الأزهرية، أن المسابقة نُظمت بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وشملت المراحل التعليمية الثلاث (الابتدائية والإعدادية والثانوية).

وأشار إلى أن الطالب زياد خميس كان قد ختم القرآن الكريم في سن التاسعة، وواصل ختم كتاب الله خمس مرات، مما أهّله لحصد المركز الأول جمهوريًا، لافتًا إلى أن الاختبارات تمت بمنتهى الشفافية أمام لجنة مختصة راعت درجات الحفظ وإتقان الأحكام وجودة الصوت.