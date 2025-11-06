ضبط مصنعًا للمنظفات المغشوشة وخامات مجهولة المصدر فى المنيا -صور

ر



المنيا-جمال محمد:



شنت مديرية التموين بالمنيا حملة مكبرة بمركز ملوي جنوب المحافظة، تمكنت خلالها من ضبط مصنع بدون ترخيص ومخزن لتصنيع المنظفات المغشوشة وتقليد العلامات التجارية الشهيرة.



وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التي نفذتها إدارة تموين بندر ملوي بالاشتراك مع وحدة مباحث التموين بملوي، أسفرت عن ضبط مصنع ومخزن بدون ترخيص يقومان بتصنيع المنظفات وتقليد علامات تجارية شهيرة، وتم العثور على كميات من المنتجات المغشوشة التي يتم إعادة تدويرها باستخدام خامات مجهولة المصدر بقصد الغش والتدليس.



وجرى التحفظ على كميات كبيرة من مساحيق التنظيف والمعطرات المعبأة داخل أجولة وأكياس بأوزان مختلفة، إلى جانب عدد من العبوات الفارغة المعدة للتعبئة والتغليف، ومعدات وأدوات تُستخدم في عملية التصنيع، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



وتحرر محضر ضد صاحب المصنع والمخزن وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور القرارات اللازمة.