الشرقية: توزيع 2 طن لحوم على الأسر المستحقة بقرى ومراكز المحافظة

الشرقية- ياسمين عزت:

سلمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية 2 طن من اللحوم ضمن مشروع صكوك الإطعام، وذلك بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالمحافظة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتلبية احتياجات المواطنين الأساسية من السلع الغذائية واللحوم، حرصًا على توفير حياة كريمة لهم، مشيدًا باستمرار التعاون بين الجهات المعنية لمد يد العون للأسر الأكثر احتياجًا، خاصة في المناسبات والأعياد.

وأشاد المحافظ بدور وزارة الأوقاف في تنفيذ مشروع صكوك الإطعام، الذي يهدف إلى دعم الأسر الفقيرة وتخفيف الأعباء عنهم، تنفيذًا لمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين جودة حياة المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، أن المديرية تسلمت 2 طن لحوم ضمن المشروع لتوزيعها على الأسر المستحقة بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

فيما أشار أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن عملية التوزيع تتم وفق قاعدة البيانات المتوفرة لدى المديرية، وبالتنسيق مع الإدارات الاجتماعية التابعة، مع مراعاة البعد الاجتماعي والعدالة في التوزيع لضمان وصول الدعم لمستحقيه.