وكيل تعليم أسيوط يكرم طلاب مدرسة لتفوقهم في البرمجة والذكاء الاصطناعي

أسيوط ـ محمود عجمي:



كرّم محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الخميس، طلاب مدرسة أبوسيف الثانوية المشتركة ببني قرة التابعة لمركز القوصية، الحاصلين على المستوى العشرين في البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة "كيريو"، وذلك في إطار تحفيزهم وتقديرًا لتفوقهم.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية بعدد من مدارس مجمع أبوسيف التعليمي بقرية بني قرة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تكثيف المتابعات الميدانية للمؤسسات التعليمية بالمحافظة. ورافقه خلال الجولة الدكتورة حسناء مبروك، مديرة إدارة القوصية التعليمية.

بدأ وكيل الوزارة جولته بتفقد مدرسة أبوسيف الابتدائية الجديدة، التي تضم 26 فصلًا دراسيًا، حيث تابع تطبيق البرامج العلاجية وبرنامج "القرائية" على الطلاب ضعاف المستوى. كما تفقد مدرسة أبوسيف الابتدائية بنين (19 فصلًا)، ومدرسة أبوسيف الإعدادية المشتركة التي تضم 35 فصلًا دراسيًا ويبلغ عدد طلابها 1705 طالبًا وطالبة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالبرامج العلاجية والقرائية تحت إشراف المعلمين والموجهين المختصين.

واختتم جولته بزيارة مدرسة أبوسيف الثانوية المشتركة، التي تضم 11 فصلًا دراسيًا وتخدم طلاب قرية بني قرة، حيث تابع عددًا من الفصول الدراسية والتقى طلاب الصف الأول الثانوي، مشيدًا بمستواهم المتميز على منصة "كيريو".

وخلال الزيارة، قام وكيل الوزارة بتكريم الطلاب والطالبات الحاصلين على المستوى العشرين في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي على المنصة، وسلمهم شهادات تقدير تشجيعًا لهم على تميزهم.

كما استعرض وكيل الوزارة مزايا منصة "كيريو QUREO"، مؤكدًا أنها تتيح للطلاب المتميزين الحصول على شهادات دولية، وتأهيلهم لاختبارات "توفاس" في البرمجة والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى فرص الالتحاق بمنح دراسية بجامعة هيروشيما، وتوفير فرص عمل للطلاب الأوائل خلال فترة الدراسة، بما يحقق لهم دخلًا ماديًا. وأعلن دعمه الكامل للطلاب، مؤكدًا توفير كافة الإمكانات اللازمة لتذليل العقبات أمامهم.

وحث وكيل الوزارة الطلاب على الاستفادة من منصة بنك المعرفة المصري ([www.ekb.eg)،](http://www.ekb.eg\)،) للحصول على المعلومات والكتب العلمية في مختلف التخصصات، وكذلك موقع وزارة التربية والتعليم المصرية ([www.moe.gov.eg)،](http://www.moe.gov.eg\)،) الذي يضم مكتبات ومعامل وكتب دراسية ومناهج مطورة، ضمن جهود الدولة في التحول الرقمي للتعليم، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.