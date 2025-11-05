جامعة بنها تفتح الفرصة الأخيرة لتسجيل مقررات تجارة بعد منتصف الترم

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت جامعة بنها في بيان رسمي صادر عن المكتب الإعلامي للجامعة اليوم الأربعاء، أنها ستفتح باب تسجيل المقررات الدراسية مرة أخرى بشكل استثنائي لطلاب كلية التجارة الذين تخلفوا عن التسجيل خلال الفترات المحددة، وذلك بعد انتهاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول.

وأوضح البيان أن هذا القرار يأتي حرصًا من إدارة الجامعة على مصلحة الطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل في المواعيد الرسمية والمدد الاستثنائية السابقة، والتي كانت قد أُعلنت أكثر من مرة قبل بداية امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول.

وأكدت الجامعة أنه يتعذر حاليًا فتح نظام التسجيل عبر بوابة الطالب بنظام "ابن الهيثم"، نظرًا لاعتماد أسماء الطلاب الذين أتموا التسجيل واعتماد قوائم لجان امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول، والمقرر انطلاقها الأسبوع المقبل.

وأشار البيان إلى أن عدد الطلاب المتخلفين عن التسجيل منذ بداية العام الدراسي وحتى 26 أكتوبر الماضي لا يتجاوز 450 طالبًا من إجمالي 12 ألف طالب قاموا بالتسجيل في الكلية.

واختتمت الجامعة بيانها بالتأكيد على أن إعادة فتح النظام بعد انتهاء الامتحانات ستكون الفرصة الأخيرة أمام الطلاب لتسجيل مقرراتهم الدراسية، داعية جميع الطلاب إلى الالتزام بالمواعيد المعلنة لتجنب أي مشكلات أكاديمية مستقبلًا.