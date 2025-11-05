مديرية أمن المنوفية تُعلن أسماء الفائزين بقرعة حج 2026

حماة الوطن ينظم مؤتمرًا حاشدًا بقنا لدعم القائمة الوطنية من أجل مصر (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

أعلنت مديرية أمن المنوفية اليوم الأربعاء، أسماء الفائزين في "قرعة الحج 2026"، خلال حفل أقيم باستاد سيتي كلاب بمدينة شبين الكوم، وسط أجواء مفعمة بالفرحة والسرور بين الفائزين الذين يستعدون لزيارة البيت الحرام وأداء الفريضة.

وبلغ عدد الفائزين في القرعة على مستوى المحافظة 1526 شخصًا، موزعين على تسعة مراكز هي: "شبين الكوم، منوف، السادات، قويسنا، بركة السبع، أشمون، الباجور، تلا، الشهداء"، بالإضافة إلى فوز 16 مواطنًا من كبار السن بالتزكية.

وأتاحت وزارة الداخلية إمكانية الاستعلام عن نتيجة القرعة إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة، من خلال إدخال "رقم بطاقة الرقم القومي" باتباع الخطوات التالية:

اختيار "الاستعلام عن طلب حج".

إدخال الرقم القومي للمتقدم.

إدخال "رقم المصنع" المدون أسفل الصورة في بطاقة الرقم القومي.

إدخال رمز التحقق الظاهر.

الضغط على "بحث" والانتظار لحين ظهور النتيجة.