تحت شعار "بناء جيل".. انطلاق المؤتمر الوطني للنشء بجنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

انطلقت أولى فعاليات المؤتمر الوطني للنشء في نسخته الرابعة، اليوم الأربعاء بمدينة رأس سدر، تحت شعار "بناء جيل"، والذي تنظمه إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة.

وتناول المؤتمر محور "بناء الإنسان المصري وجودة التعليم"، وتطرّق إلى أهمية التعليم للفرد والمجتمع، ودور المنظومة التعليمية في بناء الشخصية المصرية المتكاملة، إلى جانب مناقشة عناصر وشروط التعليم الجيد، وأبرز مشكلات المنظومة التعليمية ومقترحات تطويرها بما يواكب متطلبات العصر الحديث.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن الطلائع شاركوا في ورش عمل تفاعلية، جرى خلالها تقسيمهم إلى مجموعات لاختيار المشكلات التعليمية ووضع رؤى ومقترحات عملية لمعالجتها، في إطار تنمية التفكير النقدي والإبداعي لديهم، ترسيخًا لفكرة أن التعليم هو حجر الأساس لبناء الإنسان المصري القادر على المشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأكد أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لبناء الإنسان المصري الواعي والمثقف، معتبرًا أن الاستثمار في النشء هو استثمار في مستقبل الوطن، فهم أمل الغد وصناع المستقبل.