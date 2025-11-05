190 لجنة جاهزة.. أسوان تكمل استعداداتها لانتخابات مجلس النواب (صور)

حماة الوطن ينظم مؤتمرًا حاشدًا بقنا لدعم القائمة الوطنية من أجل مصر (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على ضرورة التنسيق الجيد والتعاون بين جميع الجهات المعنية لإنجاح سير العملية الانتخابية، وتهيئة الأجواء أمام الناخبين لأداء حقهم الدستوري في انتخابات مجلس النواب 2025، المقرر انطلاقها يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، وذلك بما يضمن الظهور بالشكل المشرف والراقي، باعتبار ذلك مسئولية مشتركة بين الجميع.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تقف على مسافة واحدة وبحيادية كاملة من جميع المرشحين دون أي تمييز أو تحيز، موضحًا أن دور الأجهزة التنفيذية يقتصر على التجهيز والإعداد الجيد للجان الانتخابية، وتقديم الدعم اللوجستي فقط.

وكلف محافظ أسوان، اللواء ياسر عبد الشافي، معاون المحافظ، بالمرور على مقار اللجان الانتخابية التي يصل عددها إلى 190 لجنة بمختلف المراكز والمدن، للتأكد من جاهزيتها من الناحية الفنية واللوجستية، ورفع مستوى النظافة العامة، وتوفير أماكن انتظار مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.

ووجّه المحافظ بالتأكيد على توزيع سيارات الإسعاف والحماية المدنية بالقرب من مقار اللجان لسرعة التدخل عند الحاجة، إلى جانب تفعيل غرف العمليات على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية والتدخل الفوري في حال حدوث أي طارئ.

كما وجه المحافظ مسئولي الوحدات المحلية بالمرور الميداني بشكل دوري على مقار اللجان والاستراحات لضمان الجاهزية الكاملة للمرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحي وغيرها، بما يهيئ الأجواء المناسبة للمواطنين للمشاركة في هذا العرس الانتخابي، وممارسة حقهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم بحرية كاملة لاختيار من يمثلهم ويلبي مطالبهم واحتياجاتهم.