أسيوط - محمود عجمي:

في مسكن الزوجية بقرية الفيما، حيث كان يفترض أن تُقام طقوس الفرح، انتهت ليلة العمر بمشهد يفوق التصور، لتتحول قصتهما إلى قضية هزت وجدان أهالي محافظة أسيوط.

اليوم، أسدلت محكمة جنايات أسيوط الستار الأول على هذه المأساة، بإحالة أوراق طالب (24 عامًا) إلى مفتي الجمهورية، تمهيدًا لإعدامه لاتهامه بذبح زوجته البالغة من العمر 16 عامًا، في صباحية يوم زفافهما.

تعود وقائع الجريمة إلى بلاغ صادم تقدم به المتهم نفسه، "محمد. م. ب"، طالب، الذي أقرّ بقتل زوجته "أزهار. ع. م" (16 عامًا) بعد ساعات قليلة من دخولهما القفص الذهبي.

وبحسب اعترافات المتهم أمام النيابة فى القضية رقم 18537 لسنة 2024 جنايات الفتح، فقد تزوج "أزهار" في الأول من سبتمبر 2024، وبعد انتهاء حفل الزفاف وصعودهما إلى شقتهما، استيقظ صباح اليوم التالي وقد انتابته شكوك قاتلة بخصوص سلوك زوجته، هذه الشكوك المسمومة نشأت عندما "لم يرَ دماء نتيجة العلاقة الزوجية"، وهو ما اعتبره دليلاً كافياً على أن زوجته "ليست بكراً".

تحولت الشكوك فوراً إلى قرار إجرامي لا رجعة فيه، لم يتردد الزوج الشاب في التوجه إلى المطبخ لإحضار سكين، ليقوم بعدها بذبح زوجته بطريقة مروّعة.

عندما وصلت قوات المباحث إلى مسرح الجريمة، كان المشهد صادمًا، إذ وجد معاون وحدة مباحث مركز الفتح، المتهم "محمد" جالسًا بهدوء تام بجوار جثة زوجته، وقد "فُصلت رأسها بالكامل عن جسدها" أمام باب الحمام، السكين المستخدمة كانت ملقاة بجوار الجثة.

التحقيقات وتحريات المباحث أكدت أن المتهم لا يعاني من أي أمراض نفسية أو عقلية، وأن الدافع الوحيد للجريمة هو "اعتقاده" الراسخ بأن زوجته ليست بكراً.

جاء تقرير الطب الشرعي ليرسم صورة دقيقة للوحشية التي تمت بها الجريمة، حيث أشار إلى: وجود جرح ذبحي بأعلى العنق، فصل كامل للرأس عند مستوى الفقرات العنقية بين الثانية والثالثة، ووجود جروح قطعية بالوجه.

كما كشف التقرير أن غشاء البكارة للمجني عليها كان من النوع الحلقي وبه قطوع حديثة، وهو ما لا يتعارض مع بكارتها، لكنه لم يمنع الزوج من تنفيذ جريمته بناءً على شكه.

وبعد سماع المرافعات، أحالت الدائرة الرابعة الاستئنافية بمحكمة جنايات أسيوط، برئاسة المستشار جمال إبراهيم الشريف، أوراق المتهم لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

ومن المقرر النطق بالحكم النهائي في هذه القضية المأساوية في جلسة اليوم الرابع من شهر ديسمبر القادم، لتسدل العدالة الستار على جريمة بدأت بالشك وانتهت بفصل رأس عروس عن جسدها في صباحية زفافها.