الشرقية- ياسمين عزت:



اتهمت أسرة فتاة شابة من ذوي الهمم بمحافظة الشرقية، شابا بتعديه جنسيًا على ابنتهم مستغلا إعاقتها الذهنية والجسدية، ما أدى إلى حملها سفاحا وإنجابها طفلة بعد فترة الحمل، مطالبين بفتح تحقيق قانوني عاجل، لإثبات نسب الطفلة المولودة وتحقيق العدالة.



وقال ع.ح.م من قرية بنطاق مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية لـ مصراوي إنه الشقيق الأكبر للشابة هـ.ع والتي تبلغ من العمر 28 عاما، وأنها تعرضت لاعتداء جنسي ما أدى إلى حملها سفاحا، مشيرا إلى أنه بعد سؤالها، أفادت بأن شابا بالقرية هو الفاعل وتعرفت عليه وكشفت عن هويته.



وأوضح شقيق الفتاة أنها تعيش معه بعد وفاة والديها، وكعادتها تخرج على الكرسي المتحرك خاصتها، وذات يوم خرجت لأداء صلاة الجمعة وأثناء عودتها من المسجد قاصدة منزلها (وفقا لحديثها) نادى عليها شاب يدعى م.ع من جيرانها واستدرجها لمنزل مهجور في قلب الأراضي الزراعية، واعتدى عليها جنسيا، وهدد بذبحها في حال أفصحت عما فعله بها.



وتابع شقيق الفتاة قائلا: أختها الكبيرة اصطحبتها لطبيب نساء بعدما تدهورت صحتها وانقطع عنها الطمث لبضعة أشهر، لتتفاجأ بحملها في أول الشهر الخامس، مضيفا: كانت صاعقة بالنسبة لنا وفضلنا نسأل البنت مين الفاعل ومتى اختلى بها، لكنها أجابت بصمت رهيب نحو شهر كامل وبعد الضغط عليها بحبسها في المنزل كشفت عن الفاعل بأنه هو الجار، لكنها خشيت من تهديده بقتلها هي وشقيقها.



وأكد شقيق الفتاة على أنه ذهب وديا للحديث مع أسرة الشاب وكبار القرية إلا أنهم ماطلوا ولم يعترفوا وتعدوا عليهم وضايقوهم واعترضوهم مرارا، منذ حدوث الواقعة في شهر يوليو من العام الجاري 2025 ما دفعه إلى تحرير محضر بمركز شرطة الزقازيق يحمل رقم 7666 إداري المركز.



وأكد على أنه طالب وقتئذ بتحقيق العدالة والتحقق من الواقعة وملابساتها بإجراء تحليل الحمض النووي للمولود ومطابقتها مع الشاب المشتبه فيه، لافتا إلى أن قرار النيابة وقتئذ تضمن الانتظار حتى وضع الشابة مولودها ومن ثم إجراء تحليل Dna وفي حال إثبات نسب الطفلة يتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



وأكد شقيق الشابة أنها وضعت مولودتها طفلة منذ أكثر من شهر، وتعاني من إعاقة جسدية (إعاقة في القدمين) فضلا عن معاناتها من أمراض أخرى في حاجة لتدخل جراحي. إلا أن الأخ كلما ذهب للكشف طبيا على الطفلة يعاني بسبب أنها لا تحمل شهادة ميلاد وغير مقيدة بسجلات الدولة كأي طفل طبيعي.



وناشد الأخ بسرعة التدخل وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات نسب الطفلة في حال ثبت أن الشاب المدعى عليه هو الجاني بعد إجراء تحليل Dna كما يجب التحرك لإنقاذ الطفلة المولودة من تدهور صحتها وإجراء الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية اللازمة لها فهي إنسان يستحق التكريم- حسب حديثه.