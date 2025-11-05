التحقيقات توقف الترميم في مول العبور وتستعجل تقرير المعمل الجنائي

"فصلوا ذراعه عن جسده".. ضبط المتهمين في واقعة التعدي على شخص بالدقهلية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قررت جهات التحقيقات بالقليوبية، إيقاف أعمال الترميم والإصلاحات وإزالة السقالات التي تم تركيبها أمس، بمول الكرامة بحي الكرامة فى مدينة العبور عقب نشوب حريق هائل بالمول الذي التهم حوالي 9 محال تجارية، لحين الانتهاء من التحقيقات وتحديد ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

كشفت المعاينة الأولية، أن ماس كهربائي بإحدى المحلات وراء اشتعال النيران في كل أرجاء المكان، واستمع فريق من رجال المباحث بالعبور لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الحريق، إذ أكدوا أن "النار مسكت في كل حاجة مرة واحدة".

وقررت جهات التحقيق بالقليوبية، انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق مول شهير بحى الكرامة بمدينة العبور والوقوف على حجم الأضرار والخسائر التى نتجت عن الحريق، واستعجال تحريات المباحث.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، السيطرة على حريق هائل اندلع بمول شهير بحي الكرامة بمدينة العبور.

وتلقي اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية بورود بلاغ بنشوب حريق هائل بإحدى المولات بمنطقة العبور.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق، وقوات الحماية المدنية وتم الدفع ب 15 سيارة إطفاء مدعمة بسيارات الإسعاف وبفضل جهود رجال قوات الحماية المدنية تم السيطرة علي الحريق ومنع امتداده للمبانى المجاورة وفرض كردون أمنى بمحيط نشوب الحريق حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.

اقرأ أيضًا:

ألسنة اللهب تحول الليل إلى نهار و3 قرارات من النيابة بعد حريق مول العبور

حريق مول العبور.. 15 سيارة إطفاء تمنع كارثة

عيان يروون كواليس الـ 30 دقيقة الحاسمة التي أنقذت مول العبور من الدمار -صور