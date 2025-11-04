حريق مول العبور.. 15 سيارة إطفاء تمنع كارثة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية في القليوبية من الانتهاء من أعمال التبريد والسيطرة الكاملة على حريق هائل اندلع بأحد المولات الشهيرة بحي الكرامة بمدينة العبور، دون وقوع أي خسائر بشرية أو امتداده لأماكن أخرى، وذلك بعد الدفع بـ 15 سيارة إطفاء إلى موقع الحريق.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع النيران داخل المول، فانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى المكان، وفرضت كردونًا أمنيًا بمحيط المنطقة لمنع امتداد الحريق وضمان سلامة المواطنين.

وأشارت المعاينة الأولية إلى أن ماسًا كهربائيًا بأحد المحال داخل المول كان السبب وراء الحريق، فيما واصلت القوات أعمال التبريد لمنع تجدد الاشتعال.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت انتداب المعمل الجنائي لتحديد الأسباب النهائية للحريق وحصر الخسائر المادية واستكمال التحريات.