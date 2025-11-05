الحكم ببراءة المتهمين في قضية "مسن السويس".. لهذا السبب

ضبط 3 أطنان لحوم ودواجن فاسدة وتحرير 36 محضرًا في المنوفية

السويس- حسام الدين أحمد:



قضت محكمة جنح الجناين الدائرة الثانية، ببراءة المتهمين بالتعدي على المواطن غريب مبارك في القضية المعروفة إعلاميا باسم "مسن السويس".



وجاء قرار المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية في تهمتي الضرب والسب والقذف، بعد تنازل المجني عليه غريب مبارك عن الاتهام بالضرب، والتصالح مع المتهمين، وبرأت المحكمة المتهمين من تهمة البلطجة، واستعراض القوة.



وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، اللذين حرصا على ارتداء كمامة، كما حضر غريب الجلسة دون التحدث إلى هيئة المحكمة وإعلان تنازله كما توقع المحامين الحاضرين معه.



وقال المحامي لهيئة المحكمة، إنه ضمانا للاتفاق الذي عقد بين غريب وأهلية المتهمين، قدم توكيلا بالتنازل عن البلاغ، بما يسقط الدعوى المدنية الجنائية في الاتهام بالتعدي والسب.



واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة وبدأ ممثل النيابة مرافعته بالتأكيد على أن وقوف النيابة اليوم هو لتدافع عن الحق في وجه الباطل وعن الضعف في القوة.



