بداية من البوابات.. محافظة الإسكندرية تعلن إغلاق الطريق الصحراوي بسبب الشبورة


كتب- محمد فتحي:

06:29 ص 05/11/2025

شبورة مائية على الطريق

أعلنت محافظة الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أنه تم غلق الطريق الصحراوي من البوابات نظرًا لوجود شبورة مائية تعيق الرؤية.

وطالبت المحافظة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، المواطنين الالتزام بتعليمات المرور حرصًا على سلامتهم.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الأربعاء 5-11-2025 خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن طقس اليوم حار نهارا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

