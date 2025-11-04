محافظ الدقهلية يوجه برفع الإشغالات من شوارع المنصورة (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جولة تفقدية ليلية مفاجئة في عدد من شوارع مدينة المنصورة، لمتابعة منظومة النظافة وحالة الإشغالات، حيث وجه برفع كافة التعديات بشكل فوري، خاصة في الشوارع الحيوية كشارع قناة السويس.

وشدد المحافظ على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، مع تغليظ العقوبة لتصل إلى الغلق لمدة شهر على الأقل في حال تكرار المخالفة، بهدف منع إعاقة حركة المرور والمواطنين.

وكلف المحافظ رئيس حي شرق المنصورة بالمتابعة اليومية لأعمال النظافة ورفع الإشغالات، مؤكدًا استمراره في الجولات الميدانية المفاجئة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، تفقد مرزوق المعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع قناة السويس، وشدد على ضرورة استمرار عرض السلع بأسعار مخفضة، كما استمع إلى شكاوى ومطالب عدد من المواطنين، ووعد بالعمل على حلها.