ضبط تيك توكر بتهمة نشر محتوى مخالف للقيم بالقليوبية

كتب : أسامة عبدالرحمن

07:37 م 04/11/2025

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب بوزارة الداخلية، القبض على المتهمة منة ج.، الشهيرة بـ "مادونا"، في مدينة شبين القناطر بالقليوبية، بتهمة نشر وبث مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتنافى مع القيم والتقاليد المجتمعية.

وأكدت مصادر أمنية أن عملية الضبط تأتي في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة المحتوى المخل بالآداب العامة، والحفاظ على القيم الأخلاقية والاجتماعية في المجتمع المصري.

وتواصل جهات التحقيق المختصة في القليوبية استجواب المتهمة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

ضبط تيك توكر مادونا شبين القناطر وزارة الداخلية

