أسيوط - محمود عجمي:

قضت محكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة طالب بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لإدانته بقتل نجل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بعدما سدد له عدة طعنات أودت بحياته أثناء تدخله لفض مشاجرة بمركز البداري.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة، في القضية التي حملت رقم 18890 لسنة 2024 جنايات البداري.

كشفت التحريات أن مشاجرة نشبت بين المتهم "أحمد. ن. أ" (21 عامًا) ونجل عم المجني عليه، خلال حفل زفاف، وعندما توجه المجني عليه "حسين.م.إبراهيم" رفقة ابن عمه إلى منزل المتهم لمعاتبته، تجددت المشادة.

وأوضحت التحقيقات أنه أثناء محاولة المجني عليه فض النزاع، باغته المتهم بعدة طعنات قاتلة، أدت إلى وفاته فور وصوله إلى مستشفى البداري المركزي.