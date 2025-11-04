إعلان

بسبب أولوية الرسو.. ضبط 3 سائقين تشاجروا بالمراكب في الإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

06:00 م 04/11/2025

ضبط متهم - تعبيرية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

كشفت الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية ملابسات مقطع فيديو متداول أظهر مشاجرة عنيفة بين قائدي ثلاثة مراكب سياحية، وتعمد كل منهم الاصطدام بالآخرين في بحيرة التمساح، مما عرض حياتهم وركابهم للخطر.

تبين من الفحص أن المشاجرة وقعت بين ثلاثة من مالكي المراكب السياحية غير المرخصة بسبب خلافات على أماكن الرسو.

أقر المتهمون، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز الإسماعيلية، أن الخلاف تطور من مشادة كلامية وتبادل للسباب إلى اعتداء دون وقوع إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الأجهزة الأمنية مشاجرة مراكب سياحية محافظة الإسماعيلية

