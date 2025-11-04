11 قتيلًا و7 مصابين.. الإعدام لـ 4 متهمين في مذبحة أبو حزام بقنا

قنا –عبدالرحمن القرشي:



عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار محمد الرفاعي، وعضوية المستشارين مصطفى محمود، وهشام يحيى، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير، المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة أبو حزام» شمالي محافظة قنا، بالإعدام شنقًا لـ4 متهمين، وبراءة خامس، بعد إدانتهم بقتل 11 شخصًا وإصابة 7 آخرين داخل سيارة ميكروباص عام 2021.

وتعود أحداث الواقعة إلى الثاني من يونيو عام 2021، عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوقوع إطلاق نار كثيف على سيارة ميكروباص بقرية أبو حزام التابعة لمركز نجع حمادي، أسفر عن مقتل 11 شخصًا من أسرتين وإصابة 7 آخرين، في واحدة من أبشع وقائع الثأر التي شهدها صعيد مصر.

وكشفت التحريات أن المتهمين «سيف. ا. ع» موظف بإدارة تموين نجع حمادي، و«إسماعيل. إ. م. إ»، و«محمد. س. ع. م»، و«عاطف. ع. أ. م»، و«صلاح الدين. أ. م»، ارتكبوا الجريمة على خلفية خصومة ثأرية بين عائلتين بالقرية، حيث استدرج المتهم الأول أحد المجني عليهم، سامي عبد الشكور، إلى مسكنه بزعم شراء بندقية آلية ثم أرداه قتيلًا، قبل أن ينصب باقي المتهمين كمينًا لسيارة يستقلها أقارب القتيل، ويفتحوا النيران عليهم بشكل عشوائي مما تسبب في مقتل 11 شخصًا بينهم سيدات، وإصابة آخرين.

وأحالت النيابة العامة القضية، التي حملت رقم 20366 جنايات نجع حمادي، والمقيدة برقم 3237 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات التي قضت اليوم بمعاقبة المتهمين من الأول إلى الرابع بالإعدام شنقًا، وبراءة المتهم الخامس مما نُسب إليه.

وتُعد القضية من أبرز القضايا الجنائية التي شغلت الرأي العام في محافظة قنا خلال السنوات الأخيرة، لما حملته من مأساة إنسانية راح ضحيتها أبرياء في صراع ثأري دامٍ امتد لسنوات.