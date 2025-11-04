البحيرة - أحمد نصرة:

لم يكن الغروب مختلفًا عن غيره، سوى أن السماء كانت غاضبة تحمل برقًا يلمع كل لحظة. في ذلك المساء خرج أنور فتحي، الشاب الريفي المكافح، إلى أرضه ليجمع طعام الماشية، غير مدرك أن تلك الخطوات البسيطة نحو الحقل ستكون الأخيرة في عمره القصير، البرق الذي أضاء السماء للحظة واحدة كان كافيًا ليطفئ حياته إلى الأبد.

يقول عم الشاب "أنور"، أن الأخير كان يعمل في أرضه بقرية زاوية غزال، بمركز دمنهور، بمحافظة البحيرة، حيث اصطحب زوجته ونجله الصغير، قبل حلول الليل، وبعد دقائق من وصوله، دوّى صوت البرق والرعد، تبعته صرخة مدوية سُمعت من داخل الحقول.

ويروي العم تفاصيل اللحظة القاسية قائلاً: إن الصراخ علا من ناحية الأرض الزراعية، فهرع لمعرفة ما يحدث، ليجد زوجة ابن شقيقه تبكي وتصرخ بأن أنور صُعق بالبرق.

ويضيف بحزن أنه كان يعمل في الأرض ليجمع البرسيم حين ضربته صاعقة قوية فسقط في مكانه، وأنهم نقلوه إلى المستشفى محاولين إنقاذه لكنه كان قد فارق الحياة، مات وهو شغال في الأرض.

أما ابن عمه، فيقول: إن أنور أخبره أنه ذاهب إلى أرضه الزراعية لجمع طعام الماشية، فحاول منعه من الخروج بسبب المطر، لكنه رفض قائلاً إنه سيذهب ويعود سريعًا. لم تمر سوى دقائق حتى جاء الخبر الصادم، صُعق أنور ومات وسط المطر والبرق.

الواقعة المؤلمة تركت خلفها زوجة مكلومة وطفلًا صغيرًا لن يتذكر من والده سوى صورته وهو يغادر الحقل في ذلك المساء العاصف، بينما يروي الأقارب تفاصيل اللحظات الأخيرة وعيونهم تفيض بالدموع. ظل مشهد أنور وهو يحمل البرسيم وسط المطر عالقًا في الأذهان، كرمز مؤلم لبساطة الريف وقسوة الطبيعة في آنٍ واحد.

كانت محافظة البحيرة، شهدت، أمس الاثنين، مصرع 3 أشخاص وإصابة سيدة في 3 مراكز مختلفة، هي دمنهور وإيتاى البارود وكفر الدوار، نتيجة صعقهم بالبرق أثناء تواجدهم بالأراضي الزراعية.

وأسفرت الحوادث عن وفاة أنور فتحي أنور، 37 عاما من زاوية غزال بدمنهور، وعبد الرحمن عيد سعيد محمود، 11 عاما من قرية الضهرية بإيتاي البارود، وأحمد فرج سعيد عبد الفضيل، 23 عاما من قرية سيدي غازي بكفر الدوار، وإصابة هاجر سلامة شعبان، 27 عاما بحروق متفرقة.

كما تسبب البرق في نفوق دابة بإحدى القرى، وجرى نقل الجثامين إلى المستشفيات المختصة، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الوقائع.

