بعد وفاة 3 أشخاص بالبحيرة.. كيف تحمي نفسك من خطر الصواعق؟

البحيرة - أحمد نصرة:



في مشهد مأساوي أعاد إلى الأذهان قسوة الظواهر الطبيعية، ضربت موجة برق مفاجئة عددًا من مراكز محافظة البحيرة، لتُسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة سيدة أثناء تواجدهم بالأراضي الزراعية، وسط حالة من الذهول والحزن بين الأهالي الذين فوجئوا بالسماء تصعق أبناءهم في لحظة خاطفة.



ورغم أن هذه الحوادث تبدو نادرة الحدوث، إلا أن تكرارها في السنوات الأخيرة مع اضطراب الأحوال الجوية بات يستدعي وعيًا أكبر بأساليب الوقاية وسلوكيات الأمان أثناء العواصف الرعدية.



نصائح للوقاية:



يشير خبراء الأرصاد والدفاع المدني إلى مجموعة من الإجراءات البسيطة التي يمكن أن تنقذ الأرواح في مثل هذه الظروف، أبرزها:



تجنّب التواجد في الأماكن المفتوحة أو الأراضي الزراعية أثناء العواصف الرعدية.



الابتعاد عن الأشجار العالية، وأعمدة الإنارة، والأجسام المعدنية.



عدم استخدام الهواتف المحمولة أو المعدات الكهربائية في الهواء الطلق.



في حالة التواجد داخل مركبة، يُفضَّل إغلاق النوافذ وعدم لمس الأجزاء المعدنية.



عند الشعور بقرب البرق، يُنصح بالجلوس القرفصاء على الأرض مع ضم الرأس والابتعاد عن الأشخاص الآخرين.



كانت محافظة البحيرة، شهدت أمس الاثنين، مصرع 3 أشخاص وإصابة سيدة في 3 مراكز مختلفة، هي دمنهور وإيتاي البارود وكفر الدوار، نتيجة صعقهم بالبرق أثناء تواجدهم بالأراضي الزراعية.



وأسفرت الحوادث عن وفاة أنور فتحي أنور، 37 عاما من زاوية غزال بدمنهور، وعبد الرحمن عيد سعيد محمود، 11 عاما من قرية الضهرية بإيتاي البارود، وأحمد فرج سعيد عبد الفضيل، 23 عاما من قرية سيدي غازي بكفر الدوار، وإصابة هاجر سلامة شعبان، 27 عاما بحروق متفرقة.



كما تسبب البرق في نفوق دابة بإحدى القرى، وجرى نقل الجثامين إلى المستشفيات المختصة، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الوقائع.