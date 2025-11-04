المنيا-جمال محمد:

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، مخر سيل “السرارية” الواقع على الطريق الصحراوي الشرقي بمركز سمالوط، في إطار خطة المحافظة لمتابعة جاهزية المخرات واستعدادها لاستيعاب كميات المياه والسيول المحتملة خلال موسم الأمطار القادم.

وخلال الجولة، تابع المحافظ أعمال التطهير والصيانة الجارية، وتأكد من خلو المخر من أي عوائق قد تعيق تدفق المياه في حال سقوط أمطار غزيرة، موجهاً بضرورة الاستمرار في أعمال النظافة والتطهير الدوري للمخرات لضمان كفاءتها في تصريف مياه السيول، بما يحافظ على سلامة المواطنين والمناطق السكنية والزراعية من مخاطر تجمع المياه وتدفقها.

وأكد كدواني، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتابع بشكل دوري كافة مخرات السيول في مختلف المراكز، تنفيذًا لتوجيهات الدولة برفع درجة الاستعداد القصوى مع اقتراب فصل الشتاء، وحرصًا على حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان الجاهزية الكاملة والاستجابة الفورية لأي طارئ ناتج عن تغيرات الطقس.

من جانبه، أوضح المهندس عاطف شقيري، مدير عام ري المنيا، أن المحافظة تضم 32 مخر سيل طبيعي وصناعي موزعة على مراكزها المختلفة، من بينها 5 مخرات صناعية بمركز سمالوط تشمل: (مخر السرارية بحري – مخر السرارية قبلي – مخر جبل الطير بحري – مخر جبل الطير قبلي)، مشيرًا إلى أن مخر سيل السرارية يمتد بطول 4 كيلومترات و100 متر.

وأكد مدير الري، أن المديرية تواصل جهودها في تنفيذ خطة تطهير وصيانة مخرات السيول بالتنسيق مع الوحدات المحلية، استعدادًا لأي موجات من الأمطار الغزيرة، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، مشددًا على استمرار رفع درجة الجاهزية لضمان تأمين المواطنين والمنشآت الحيوية.