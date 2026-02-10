مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين في انقلاب سيارة بمصرف في الدقهلية

الدقهلية ـ رامي محمود:

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب ستة آخرون جراء انقلاب سيارة ربع نقل في مصرف على طريق ميت غمر بالقرب من قرية كفر يوسف بنطاق مركز السنبلاوين .

تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد احمد النجار، مأمور مركز شرطة السنبلاوين بانقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من قرية كفر يوسف، ووجود متوفين ومصابين.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، بالفحص تبين وقوع الحادث بطريق ميت غمر بعد قرية كفر يوسف نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل فى مصرف.

ونتج عن الحادث وفاة 4 وهم كل من:"أحمد مصطفى كامل عبد الغفار، 46 عاما، إبراهيم مصطفى النبوي، 39 عاما، إيهاب عبد الكريم ولى الدين، 33 عاما، وعبد الرحمن محمد احمد،17 عاما.

فيما أصيب 6 آخرين وهم:"شوقى عبداللطيف أحمد,47 عاما، مصاب بكدمات وسحجات بالوجه والجسم، أحمد عبد القادر مأمون،41 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، منى أشرف عبد الموجود عبد الخالق، 19 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، إيمان أشرف عبد الموجود عبدالخالق، 17 عاما، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد محمود رضا، 24 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، عايدة مصطفى طلبة، 43 عاما، فني تمريض في مستشفى السنبلاوين العام مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وانخفاض درجة الوعي".

جرى إيداع جثامين المتوفين ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى السنبلاوين، ونًقل المصابين إلى مستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.