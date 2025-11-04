محافظ الأقصر والسفير الفرنسي يتفقدان مشروع تجميل نجع الملقطة بالقرنة

الأقصر - محمد محروس:

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، جولة تفقدية في نجع الملقطة التابع لقرية البعيرات بمركز ومدينة القرنة، وذلك برفقة السيد إيريك سوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له.

شملت الجولة متابعة مشروع التجميل الذي تنفذه السيدة ماري كريستين، القنصل الفخري الفرنسي بالأقصر، بمشاركة أطفال وأهالي القرية، تحت إشراف الفنان التشكيلي الدكتور علاء عوض، والذي يهدف إلى إضفاء لمسات فنية وجمالية على جدران وأسوار النجع، تعبر عن البيئة المحلية وروح الأقصر التاريخية.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر، والمهندس مصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة، والدكتور بهاء عبد الجابر مدير عام آثار البر الغربي.

وخلال الجولة، وجه محافظ الأقصر الشكر للعاملين بالمشروع، مثمنًا جهودهم في إخراج العمل الفني بصورة تليق بعظمة وتاريخ الأقصر، مؤكدًا أهمية استكمال أعمال تجميل باقي أسوار النجع واستمرار مثل هذه المبادرات المجتمعية والفنية.

كما أعرب السفير الفرنسي عن سعادته بتعاون أهالي القرية وروح الإيجابية التي تحلى بها الأطفال والسكان أثناء تنفيذ الجداريات، مؤكدًا أن هذا المشروع يعد نموذجًا متميزًا للتعاون الثقافي والإنساني بين الجانبين، ومشددًا على حرص بلاده على تقديم مزيد من أوجه التعاون مع محافظة الأقصر في العديد من المجالات خلال الفترة المقبلة.