نهاية حزينة.. العثور على جثة مسنة مفقودة منذ 3 أيام في ترعة يالأقصر

كتب : محمد محروس

02:25 م 04/11/2025

جثة - أرشفية

الأقصر - محمد محروس:

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، اليوم الثلاثاء، على جثة سيدة مسنة متغيبة منذ يوم الأحد الماضي، داخل إحدى الترع بمنطقة الضبعية غرب الأقصر، وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ على الفور.

وبالفحص، تبين أن الجثة لسيدة تدعى ر.م.س، تبلغ من العمر 80 عامًا، وتقيم بقرية المريس، وكانت تعاني من مرض الزهايمر، وقد أبلغ عن تغيبها منذ ثلاثة أيام.

جرى استخراج الجثة من الترعة، ونقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة وكشف ملابسات الحادث.

الأقصر ترعة منطقة الضبعية

