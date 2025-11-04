إعلان

شلل مروري بمدخل بنها بعد تعثر تريلا أعلى كوبري كفر الجزار

كتب : أسامة عبدالرحمن

11:57 ص 04/11/2025

شلل مروري

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:


شهد مدخل مدينة بنها، صباح اليوم الثلاثاء، حالة من الشلل المروري في الاتجاه القادم من كوبري كفر الجزار، نتيجة تعثر مرور سيارة نقل "تريلا" حاولت عبور الكوبري بارتفاع يتجاوز الحد المسموح به، ما أدى إلى توقف حركة السيارات على الطريق الزراعي القديم بمنطقة كفر الجزار.


واضطر بعض السائقين إلى استخدام طرق بديلة لتفادي الزحام، وانتقلت الأجهزة المرورية بقيادة إدارة مرور بنها إلى مكان الواقعة فورًا، حيث تم التعامل مع الموقف بسرعة، من خلال تفريغ إطارات السيارة لتقليل ارتفاعها، ما مكن من سحبها للخلف وإزاحتها عن مسار السيارات.


وعادت حركة المرور تدريجيًا إلى طبيعتها دون وقوع أي خسائر.

مدينة بنها شلل مروري تعثر تريلا كوبري كفر الجزار

