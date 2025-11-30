تواصل نيابة ثانِ المنتزه بالإسكندرية تحقيقاتها في واقعة اتهام عامل بإحدى المدارس الدولية بمنطقة المنتزه شرق الإسكندرية، بالتحرش والتعدي على عدد من تلاميذ مرحلة رياض الأطفال داخل المدرسة.

استدعاء أولياء الأمور والضحايا لسماع أقوالهم

استدعت جهات التحقيق أولياء أمور الأطفال المجني عليهم، إلى جانب التلاميذ أنفسهم، للاستماع إلى أقوالهم بشأن الوقائع محل البلاغ، وذلك في إطار استكمال إجراءات التحقيق.

إعادة استجواب المتهم وإرفاق التحريات

كما قررت النيابة إعادة استجواب المتهم بعد ورود التحريات الأولية التي أعدتها الأجهزة الأمنية حول ملابسات الواقعة، والتي تم إرفاقها بملف التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية.

بلاغات من أولياء الأمور وبلاغ رسمي للشرطة

تعود بداية الواقعة إلى تلقي قسم شرطة المنتزه ثانٍ بلاغًا من عدد من أولياء الأمور، أفادوا فيه بتعرض أبنائهم، وهم ثلاثة فتيات وولد من تلاميذ مرحلة رياض الأطفال، لاعتداءات جسدية داخل أروقة المدرسة من قبل أحد العاملين بها.

القبض على المتهم ومباشرة التحقيقات

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من ضبط العامل المتهم، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، ووجهت إليه اتهامات بالتحرش والتعدي على الأطفال، مع استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

