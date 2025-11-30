"هنلعب جمباز".. كيف استدرج عامل مدرسة دولية بالإسكندرية ضحايا KG2؟

"هنلعب مع بعض جمباز".. تحت هذا الستار البريء، يواجه عامل بمدرسة دولية شرق الإسكندرية اتهاما باستدراج تلميذة لا يتجاوز عمرها 5 سنوات، والتعدي عليها بينما تلاحقه اتهامات مماثلة بحق أطفال آخرين.

التفاصيل الصادمة اكتشفتها والدة الطفلة بعدما واجهت ابنتها، لتقر الصغيرة بما حدث معها، مفجرة مفاجأة مدوية وأثارت ذعر أولياء الأمور.

رحلة البحث عن "جاكيت" تكشف المستور

بداية اكتشاف الكارثة جاءت بمحض الصدفة، عندما توجهت إحدى أولياء الأمور إلى المدرسة في بداية اليوم الدراسي للاستعلام عن "جاكيت" فقدته ابنتها. لم تكن الأم تعلم أن بحثها عن قطعة ملابس سيقودها لكشف جريمة أخلاقية، حيث قادتها قدماها أثناء البحث إلى منطقة بملعب المدرسة تعرف بـ "الجنينة".

مشهد مريب في الزاوية المختبئة

في تلك المنطقة، شاهدت ولية الأمر (شاهدة العيان) العامل المتهم وهو يخرج من إحدى الزوايا الجانبية المختبئة، وقد بدت عليه ملامح الريبة والارتباك فور رؤيتها. وما هي إلا لحظات حتى تبعته تلميذة صغيرة بالخروج من المنطقة ذاتها، وكانت ملابسها غير متناسقة، مما أثار شكوكاً قوية في نفس الشاهدة.

غياب الإشراف عن الأطفال

وأكدت شاهدة العيان في روايتها، أن منطقة "الجنينة" التي رأت العامل والطفلة يخرجان منها، كان يتواجد بها عدد من أطفال مرحلة رياض الأطفال يلهون، ولكن المفاجأة كانت في عدم وجود أي مشرفين يتابعون الصغار في ذلك التوقيت، مما سهل للعامل الانفراد بالضحية.

رسالة "واتساب" تحذر الأم

على الفور، تحركت الشاهدة لإنقاذ الموقف، فأرسلت رسالة عاجلة على مجموعة "واتس آب" خاصة بأولياء الأمور، وطالبت والدة الطفلة التي رأتها بصحبة العامل بسرعة التواصل معها لأمر هام. وبالفعل، تواصلت الأم المعنية مع الشاهدة لتعرف منها تفاصيل المشهد المريب.

اعترافات الطفلة وتفاصيل "حيلة الجمباز"

عقب تلقي التحذير، حاولت الأم الحديث مع ابنتها، لتتأكد شكوكها بوقوع أمر جلل، حيث أفادت الطفلة بأن العامل قام بتجريدها من ملابسها وتقبيلها وملامسة جسدها، مبرراً فعلته بحيلة ماكرة قائلاً لها: "هنلعب مع بعض جمباز".

4 بلاغات رسمية حتى الآن

بمجرد ظهور الواقعة الأولى وانتشار التفاصيل، سادت حالة من القلق بين أولياء الأمور، وتبين وقوع أكثر من حالة بذات السيناريو، مما دفع 4 أسر حتى الآن للتقدم ببلاغات رسمية ضد العامل المذكور، متهمين إياه بالتحرش بأطفالهم.

تحقيقات النيابة وإنكار المتهم

من جانبها، تباشر نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، تحقيقات موسعة في الواقعة، وبعد ساعات من الاستماع لأقوال أولياء الأمور، جرت مواجهة المتهم بما نُسب إليه من تهم التحرش بالأطفال وملامسة مواطن عفتهم، إلا أنه أصر على إنكار الاتهامات كاملة، ولا تزال التحقيقات جارية لكشف كافة الملابسات.

