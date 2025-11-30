إعلان

كانوا رايحيين الشغل.. مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

كتب : مصراوي

08:18 ص 30/11/2025

حادث تصادم -أرشيفية

الدقهليةـ رامي محمود:

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 7 آخرين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة تقل عدد من الصيادين القادمين من مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، وآخرى ربع نقل على طريق "دمياط ـ المطرية".

وتلقى اللواء صلاح الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة تقل عددًا من الصيادين وسيارة ربع نقل وهم في طريقهم لأداء عملهم والسعي على لقمة العيش.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية، إذ تبين من الفحص وقوع الحادث على طريق "المطرية ـ دمياط"، مما أسفر عن وفاة "أحمد عبدالله الجميل"، 51 عاما، مقيم مركز المطرية.

أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص هما: "وديع مسعد الجوهري، 23 عاما، مقيم قرية الشبول، الدوادي الشناوي، 58 سنة، مقيم قرية الشبول، محمد الوهيبي سلطان، 41 سنة، مقيم الشبول، والجوهري أحمد 60 عاما، مقيم الشبول، أحمد الغريب سلطان 25عاما، محمد يوسف البدوي 40 سنة، ومسعد سعد إبراهيم 51 عاما".

تم نقل جثمان المتوفي ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المطرية المركزي والمصابين في الاستقبال لتلقي العلاج اللازم.

تحرر عن ذلك محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث بضرورة إجراء التحريات اللازمة.

