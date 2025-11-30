

المنيا- جمال محمد:

شهدت عملية نظر الطعون المقدمة ضد نتائج انتخابات مجلس النواب داخل المحكمة الإدارية العليا على مدار أمس السبت وحتى الساعات الأولى من اليوم الأحد، العديد من المفاجآت بعد إلغاء نتائج الانتخابات في العديد من الدوائر في المحافظات التي عقدت بها الانتخابات.

وفيما يخص انتخابات محافظة المنيا، قضت المحكمة الإدارية العليا ببطلان نتائج الانتخابات في 5 دوائر انتخابية وهي: الدائرة الأولى بندر ومركز المنيا، والدائرة الثالثة بني مزار ومغاغة والعدوة، والدائرة الرابعة أبو قرقاص، والدائرة الخامسة بندر ومركز ملوي، والدائرة السادسة ديرمواس.

كما تم إحالة الدائرة الثانية "سمالوط ومطاي" إلى محكمة النقض، ولم يتم الغاء نتائج الانتخابات فيها حتى الآن، كونها الدائرة الوحيدة التي حسم مرشحيها الفوز في الانتخابات من الجولة الأولى.

كانت محافظة المنيا شهدت أجواء انتخابية ساخنة داخل دوائرها الستة، وسط منافسة بين 153 مرشحًا، بينهم 9 سيدات فقط، و21 حزبيًا و132 مستقلًا للمنافسة على 16 مقعدًا بالنظام الفردي.

وعقدت الانتخابات في 481 مقرًا انتخابيًا يضم 621 لجنة فرعية لاستقبال 3 ملايين 831 ألف ناخب على مستوى مراكز المحافظة المختلفة.

فيما ضمت الكشوفات النهائية التي جرى إعلانها قبل بدء الانتخابات 153 مرشحا.

وشهدت الدائرة الأولى ومقرها بندر ومركز المنيا ترشح نحو 37 مرشحاً يتنافسون على 3 مقاعد.

بينما ضمت الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة سمالوط نحو 14 مرشحا عن مركزي سمالوط ومطاي، ويتنافسون على مقعدين.

وضمت الدائرة الثالثة ومقرها مركز وبندر مغاغه نحو 25 مرشحا عن مراكز بني مزار ومغاغه والعدوة، يتنافسون على 3 مقاعد.

كما ضمت الدائرة الرابعة مركز وبندر أبو قرقاص 30 مرشحا يتنافسون على مقعدين.

أما الدائرة الخامسة فمقرها مركز وبندر ملوي، فقد ضمت 36 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد.

فيما ضمت الدائرة السادسة ومقرها مركز وبندر ديرمواس 11 مرشحا يتنافسون على مقعد وحيد.

وشهدت صفحات مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الأخيرة حالة من الجدل، وسط فرحة من لم يحالفهم الحظ في جولة الانتخابات الماضية، وحزن من وصلوا لجولة الإعادة، أو حسموا مقاعدهم من الجولة الأولى.