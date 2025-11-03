إعلان

بالفيديو والصور- العمدة خالد صقر في مؤتمر حاشد بالبحيرة: إنشاء منطقة صناعية على رأس أولوياتي

كتب : أحمد نصرة

10:57 م 03/11/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    العمدة خالد صقر في مؤتمر حاشد بالبحيرة (2)
  • عرض 11 صورة
    العمدة خالد صقر في مؤتمر حاشد بالبحيرة (4)
  • عرض 11 صورة
    العمدة خالد صقر في مؤتمر حاشد بالبحيرة (5)
  • عرض 11 صورة
    العمدة خالد صقر في مؤتمر حاشد بالبحيرة (7)
  • عرض 11 صورة
    العمدة خالد صقر في مؤتمر حاشد بالبحيرة (8)
  • عرض 11 صورة
    العمدة خالد صقر في مؤتمر حاشد بالبحيرة (9)
  • عرض 11 صورة
    العمدة خالد صقر في مؤتمر حاشد بالبحيرة (10)
  • عرض 11 صورة
    العمدة خالد صقر في مؤتمر حاشد بالبحيرة (11)
  • عرض 11 صورة
    العمدة خالد صقر في مؤتمر حاشد بالبحيرة (6)
  • عرض 11 صورة
    العمدة خالد صقر في مؤتمر حاشد بالبحيرة (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

البحيرة – أحمد نصرة:

صرح العمدة خالد صقر، مرشح مجلس النواب 2025 عن دائرة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، أن إنشاء منطقة صناعية بنطاق الدائرة يأتي على قمة أولوياته خلال المرحلة المقبلة، لمواجهة مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وأكد صقر أنه سيكون نائبًا عن كل أبناء الدائرة دون تفرقة، مشددًا على أن اهتمامه يشمل مدن ومراكز وادي النطرون والنوبارية إلى جانب بلدته أبو المطامير، في إطار رؤية شاملة للتنمية وخدمة المواطنين.

وتوجه العمدة خالد صقر بالشكر لكل من حرصوا على حضور المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي شهد توافد الآلاف من أبناء أبو المطامير والمناطق المجاورة، مؤكدًا تقديره الكبير للأهالي الذين قطعوا مسافات تجاوزت 150 كيلومترًا للمشاركة في هذا الحدث، والذي يعكس حجم الثقة والمحبة المتبادلة بينه وبين أبناء الدائرة.

ويعد العمدة خالد صقر أحد الشخصيات البارزة في البحيرة بدأ حياته العملية في المجال التربوي، وله باع طويل في العمل العام والخدمي، حيث عُرف بكرمه وأخلاقه وحرصه الدائم على خدمة المواطنين، ليكون صوت المواطن البسيط وصاحب الكلمة الصادقة التي تدافع عن الحق والمصلحة العامة.

وأكد صقر الذي يخوض الانتخابات مرشحًا عن حزب مستقبل وطن ويحمل رمز المسدس ورقم (1) أن المرحلة المقبلة تتطلب نوابًا يعملون بجد وإخلاص لاستكمال مسيرة البناء والعطاء تحت راية الوطن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

العمدة خالد صقر مرشح مجلس النواب عن دائرة أبو المطامير محافظة البحيرة خالد صقر في مؤتمر حاشد بالبحيرة انتخابات ملس النواب 2025

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

المتحف المصري الكبير.. فيديو مذهل لقاعة توت عنخ آمون قبل فتحها للجمهور
أمطار ورعد وبرق.. الطقس السيئ يضرب الإسكندرية- صور
الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن تكاثر السحب الرعدية
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير