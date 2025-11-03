البحيرة – أحمد نصرة:

صرح العمدة خالد صقر، مرشح مجلس النواب 2025 عن دائرة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، أن إنشاء منطقة صناعية بنطاق الدائرة يأتي على قمة أولوياته خلال المرحلة المقبلة، لمواجهة مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وأكد صقر أنه سيكون نائبًا عن كل أبناء الدائرة دون تفرقة، مشددًا على أن اهتمامه يشمل مدن ومراكز وادي النطرون والنوبارية إلى جانب بلدته أبو المطامير، في إطار رؤية شاملة للتنمية وخدمة المواطنين.

وتوجه العمدة خالد صقر بالشكر لكل من حرصوا على حضور المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي شهد توافد الآلاف من أبناء أبو المطامير والمناطق المجاورة، مؤكدًا تقديره الكبير للأهالي الذين قطعوا مسافات تجاوزت 150 كيلومترًا للمشاركة في هذا الحدث، والذي يعكس حجم الثقة والمحبة المتبادلة بينه وبين أبناء الدائرة.

ويعد العمدة خالد صقر أحد الشخصيات البارزة في البحيرة بدأ حياته العملية في المجال التربوي، وله باع طويل في العمل العام والخدمي، حيث عُرف بكرمه وأخلاقه وحرصه الدائم على خدمة المواطنين، ليكون صوت المواطن البسيط وصاحب الكلمة الصادقة التي تدافع عن الحق والمصلحة العامة.

وأكد صقر الذي يخوض الانتخابات مرشحًا عن حزب مستقبل وطن ويحمل رمز المسدس ورقم (1) أن المرحلة المقبلة تتطلب نوابًا يعملون بجد وإخلاص لاستكمال مسيرة البناء والعطاء تحت راية الوطن.