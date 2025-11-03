إعلان

بالصور- المنيا تشهد مؤتمر القائمة الوطنية استعدادًا لانتخابات النواب

كتب وتصوير - هاني رجب:

04:35 م 03/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مؤتمر القائمة الوطنية (5)
  • عرض 5 صورة
    مؤتمر القائمة الوطنية (2)
  • عرض 5 صورة
    مؤتمر القائمة الوطنية (1)
  • عرض 5 صورة
    مؤتمر القائمة الوطنية (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقد المرشحون على القائمة الوطنية من أجل مصر في الصعيد، عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، مؤتمرًا انتخابيًا بمحافظة المنيا ضمن خطة استعدادهم لخوض انتخابات مجلس النواب.

وشهد استاد مدينة مغاغة بالمحافظة انعقاد المؤتمر الانتخابي الشعبي بحضور آلاف المواطنين من أبناء المنيا، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ وقيادات حزب مستقبل وطن.

وأشاد محسن أحمد حتة، القيادي بحزب مستقبل وطن بالمنيا، خلال كلمته في المؤتمر، بالدور الكبير الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي على مستوى السياسة الداخلية والخارجية، وجهوده في مؤتمر السلام بشرم الشيخ بحضور زعماء العالم والرئيس الأمريكي، بالإضافة إلى الإنجازات مثل: افتتاح المتحف المصري الكبير "هدية مصر للعالم" والنهوض بالاقتصاد الوطني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مؤتمر القائمة الوطنية انتخابات النواب المرشحون مجلس النواب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

قفزت 54%.. مدفوعات الدين تلتهم كافة إيرادات مصر بالربع الأول للعام المالي
فيروس الشتاء الخفي.. كيف تحمي أسرتك من الفيروس المخلوي؟
"تريلا عجنت عربيات ملاكي".. 20 صورة ترصد حادث نفق الأوتوستراد المروع
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير