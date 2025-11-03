بالصور- المنيا تشهد مؤتمر القائمة الوطنية استعدادًا لانتخابات النواب

عقد المرشحون على القائمة الوطنية من أجل مصر في الصعيد، عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، مؤتمرًا انتخابيًا بمحافظة المنيا ضمن خطة استعدادهم لخوض انتخابات مجلس النواب.

وشهد استاد مدينة مغاغة بالمحافظة انعقاد المؤتمر الانتخابي الشعبي بحضور آلاف المواطنين من أبناء المنيا، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ وقيادات حزب مستقبل وطن.

وأشاد محسن أحمد حتة، القيادي بحزب مستقبل وطن بالمنيا، خلال كلمته في المؤتمر، بالدور الكبير الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي على مستوى السياسة الداخلية والخارجية، وجهوده في مؤتمر السلام بشرم الشيخ بحضور زعماء العالم والرئيس الأمريكي، بالإضافة إلى الإنجازات مثل: افتتاح المتحف المصري الكبير "هدية مصر للعالم" والنهوض بالاقتصاد الوطني.