مكتبة الإسكندرية تعرض 114 صورة نادرة لرئيس الوزراء سري باشا وعائلته

الإسكندرية - محمد البدري:

أطلق موقع "ذاكرة مصر" التابع لمكتبة الإسكندرية، مجموعة صور نادرة تُنشر لأول مرة لرئيس وزراء مصر الأسبق، حسين سري باشا، الذي تولى رئاسة الحكومة عدة مرات قبل ثورة يوليو 1952.

تضم المجموعة 114 صورة رقمية تم إهداؤها للمكتبة من حفيده فؤاد محمود يونس، وتوثق لحظات هامة من حياة سري باشا السياسية والعائلية. وتكتسب الصور أهمية خاصة لصلات القرابة التي جمعت بين زوجته، الست ناهد سعيد، والملكة فريدة، حيث كانت خالتها.

وتظهر بعض الصور النادرة الملك فاروق وزوجته الملكة فريدة خلال حضورهما حفل زفاف كريمة حسين سري باشا على بطل مصر في سلاح الشيش، محمود يونس. كما تكشف إحدى الصور عن حديث جانبي بين الملك فاروق وزوجة سري باشا، بينما تظهر أخرى الملكة فريدة في حديث عائلي مع خالتها.

وتوثق المجموعة أيضًا شخصيات بارزة أخرى في تلك الحقبة، مثل الأمير محمد علي توفيق، ورؤساء الوزراء محمد محمود باشا ومحمود فهمي النقراشي، ووزير الحربية محمد حيدر باشا، ورجل الأعمال أحمد عبود باشا.

وتحمل الصور قصة قدرية مؤثرة، حيث تبرز دور صهر سري باشا، البطل محمود يونس، الذي نجا من حادث طائرة مأساوي عام 1958 أودى بحياة فريق الشيش المصري بأكمله، وذلك لانشغاله بمحصول القطن في ذلك الصيف وعدم سفره معهم.