محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة في وفاة رئيس مدينة ديرب نجم (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

أدّى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، صلاة الجنازة على روح الفقيد صلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، وذلك بمسقط رأسه بقرية بني أيوب التابعة لمركز ومدينة أبو حماد.

وشهد المحافظ مراسم تشييع الجثمان وسط حضور كبير من القيادات التنفيذية والأهالي، مقدمًا خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد المحافظ أن الراحل كان نموذجًا للقيادة المخلصة والمتفانية في أداء واجبها، عُرف عنه النشاط والحرص على المتابعة الميدانية المستمرة، مشيرًا إلى أن المحافظة فقدت أحد أبنائها الأوفياء الذين أفنوا حياتهم في خدمة المواطنين.

من جانبها، أعربت أسرة الراحل عن تقديرها لمحافظ الشرقية وقيادات المحافظة على حرصهم في تقديم واجب العزاء والمواساة في مصابهم الأليم.

رافق المحافظ خلال تأدية واجب العزاء: الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبا المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام، والأستاذ محمد كُجَك السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ونواب البرلمان.