بالصور- محافظ أسوان يتفقد المدارس ويشدد على دقة التقييمات

أسوان - إيهاب عمران:

أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جولة ميدانية مفاجئة لتفقد عدد من المدارس لمتابعة انتظام العملية التعليمية ومستوى الطلاب.

وشملت الجولة مدرستي أبطال أكتوبر الابتدائية، التي تضم 504 تلاميذ داخل 13 فصلًا دراسيًا، وعبد المجيد حسين الابتدائية التي تضم 360 تلميذًا داخل 11 فصلًا.

واطمأن المحافظ على مستوى التلاميذ من خلال التحاور معهم داخل الفصول، مؤكدًا أهمية الالتزام بتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد اللطيف، بشأن تنفيذ التقييمات لمتابعة مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب.

وشدد المحافظ على ضرورة تصحيح كتب التقييمات أولًا بأول ورصد الدرجات بدقة، لضمان متابعة حقيقية لمستوى أداء الطلاب، مع الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل داخل المدارس، ومتابعة أعمال الصيانة والنظافة الدورية.

وأكد اللواء إسماعيل كمال أن المحافظة حريصة على توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة تساعد على التفاعل الإيجابي داخل الفصول، وتسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب.